Dramma a Palo del Colle, in Puglia, dove nella giornata di ieri si è verificata una grossa carambola sulla strada Statale che ha coinvolto quattro veicoli. Le conseguenze dell’incidente sono state disastrose: un uomo di 61 anni è morto appena arrivato in ospedale, mentre altri 4 passeggeri dei diversi mezzi sono rimasti feriti.

Incidente a Palo del Colle, un morto e 4 feriti: la dinamica

La dinamica dello scontro avvenuto sulla Statale 36 all’altezza di Palo del Colle non è ancora stata chiarita dalle autorità. Al momento, si conosce il numero dei mezzi coinvolti, ben quattro diversi veicoli, che si sono scontrati fra loro in una carambola mortale. Ad avere la peggio è stato un uomo di 61 anni alla guida di una di queste automobili che è deceduto poco dopo il suo arrivo in ospedale con l’ambulanza.

Incidente a Palo del Colle, un morto e 4 feriti: i soccorsi

Un’altra persona, rimasta ferita gravemente nello scontro tra le auto, è stata trasferita in ospedale in codice rosso ed è in prognosi riservata. Lesioni meno gravi per gli altri tre coinvolti, tutti arrivati fra l’ospedale San Paolo di Bari e la clinica Venere in codice giallo. Gli agenti della polizia stradale hanno effettuato tutti i rilievi del caso e si stanno occupando delle indagini sulla dinamica del sinistro.