Una disputa legata al parcheggio ha preso una piega sconvolgente nella città di Barletta, culminando nell’aggressione di un uomo di 46 anni che ha avuto l’orecchio staccato a morsi. Il responsabile, un cinquantanovenne, è stato arrestato per lesioni gravi, con l’aggravante dalla futilità del motivo scatenante.

Un lite nata per un parcheggio

L’evento si è consumato quando la lite, nata per un’auto parcheggiata in modo inappropriato, ha preso una piega violenta, portando l’aggressore a mordere violentemente l’orecchio sinistro della vittima, causandone il distacco. La gravità dell’atto ha richiesto che la vittima venisse trasportata d’urgenza al Centro di Chirurgia Estetica di Bari per cure immediate.

L’intervento della polizia

Il caso ha attirato l’attenzione e ha scosso la tranquillità della cittadina. La polizia è intervenuta tempestivamente, avvisata da una donna testimone dell’aggressione. Grazie alla sua segnalazione, gli agenti hanno rapidamente preso provvedimenti, arrestando il responsabile e raccogliendo testimonianze e prove attraverso le telecamere di sorveglianza, riuscendo a ricostruire la dinamica dell’accaduto.

La ricostruzione dell’accaduto

Secondo quanto ricostruito dalle autorità, la disputa è nata a seguito di uno scontro legato al parcheggio. Dopo un alterco verbale e qualche spintone, sembrava che la situazione fosse rientrata, ma l’aggressore è tornato alla carica afferrando l’altro uomo e mordendogli con violenza l’orecchio, provocandone la separazione dal resto del padiglione auricolare.

L’aggressore in arresto

La Procura di Trani ha disposto l’arresto del cinquantanovenne, ora detenuto in carcere per lesioni gravi. La brutalità dell’aggressione ha suscitato sconcerto nella comunità locale, sollevando domande sulla crescente violenza in situazioni di conflitto quotidiano. Questo ennesimo episodio di violenza scaturito da una lite banale per un parcheggio mal gestito sottolinea la necessità di un maggiore controllo e rispetto reciproco nelle interazioni quotidiane, esortando alla gestione pacifica dei conflitti per evitare tragedie inutili e risvolti così estremi.