Il 25enne Piercarlo Vignali, calciatore della squadra dell’Asd Graffignana, è stato accoltellato alla gola dopo una lite scoppiata per futili motivi fuori da un locale. L’aggressione ai suoi danni è stata perpetrata da un altro ragazzo, fermato nelle ore successive dalle autorità.

Lite in strada, accoltellato calciatore: l’aggressione

I fatti sono accaduti intorno alle ore 3:30 della notte della vigilia di Natale e nel corso di lunedì 25 dicembre le autorità sono riuscite a ricostruire con maggiore chiarezza la dinamica dell’aggressione. Il litigio sarebbe scoppiato fuori da un locale della provincia di Lodi per futili motivi: l’aggressore, che aveva bevuto un po’ troppo, ha estratto un coltello e colpito alla gola Piercarlo, ferendo poi anche alcuni suoi amici intervenuti per aiutare il calciatore. Il 25enne è stato trasferito in ospedale e all’inizio le sue condizioni di salute sembravano gravissime: nel corso della giornata di Natale, però, sono via via migliorate. Vignali non è in pericolo di vita.

Lite in strada, accoltellato calciatore: le indagini

I poliziotti hanno inziato le ricerche dell’aggressore subito dopo la segnalazione ricevuta nel corso della notte della vigilia. Solo qualche tempo dopo sono riusciti a trovare il ragazzo che aveva accoltellato Piercarlo. L’uomo, che è stato fermato, dovrà rispondere di lesioni aggravate. “Forza Piero! La Vigilia di Natale doveva essere una festa, invece la violenza ha trasformato tutto in paura! Piercarlo è forte e si riprenderà. Noi lo aspettiamo in campo, insieme ai nostri amatori, dove è una colonna portante già da anni” – questo il messaggio d’augurio del presidente della Graffignana nei confronti del suo tesserato.