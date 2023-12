Prendono a calci un gattino in strada per gioco: il video denuncia in rete

Prendono a calci un gattino in strada per gioco: il video denuncia in rete

È ancora nella memoria di tutti il caso di Leone, il gatto scuoiato vivo da una persona ancora ricercata a Nocera, a poca distanza da Eboli, ma i casi di violenza verso gli animali non si fermano. La nuova denuncia arriva proprio da Ebolim nel Salernitano, ed è accompagnata da un video che mostra qualcosa di raccapricciante. Lo ha diffuso il deputato Emilio Borrelli che ha segnalato alle forze dell’ordine l’accaduto e che ha postato il filmato su Facebook, in maniera tale che si possano avviare le indagini per risalire agli autori del gesto. Gli individui ripresi si avvicinano ad un gattino e lo accarezzano prima che uno di loro gli sferri un violento calcio sotto la pancia facendolo volare in aria. Immagini terribili, crude e cruente, che hanno scatenato la rabbia dei cittadini per un comportamento definito senza pietà nei confronti di un animale.

Gatto preso a calci da ignoti: il video denuncia diffuso in rete

In accompagnamento al video è presente un messaggio di denuncia: “La drammatica storia di Leone, il gatto ritrovato in strada a Nocera, pochi chilometri da Eboli, scuoiato vivo da un criminale ancora a piede libero, purtroppo non ha insegnato nulla a questi delinquenti – scrive Borrelli – Senza alcuna pietà i due squallidi protagonisti di questo video, insieme a chi lo ha registrato senza intervenire per impedire la violenza, hanno attirato il povero gatto in una trappola per poi colpirlo vigliaccamente allo stomaco con un calcio. Abbiamo inviato il video alle forze dell’ordine per risalire all’identità del criminale che ha colpito il gatto e dei suoi complici nella speranza che siano subito identificati e puniti come meritano”. Il deputato si augura dunque che, in tempi rapidi, si possa risalire all’identità degli autori del gesto per punirli per il loro orribile comportamento.