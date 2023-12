Denunciato per stalking a Modena: l'uomo si barrica in casa

Denunciato per stalking a Modena: l'uomo si barrica in casa

Attimi di panico a Modena, dove un uomo si è barricato in casa quando le forze dell'ordine volevano prelevarlo per l'accusa di stalking.

A Modena un uomo si è barricato in casa quando ha visto arrivare alla sua porta i carabinieri. Le forze dell’ordine avevano ricevuto delle segnalazioni per stalking, a cui era seguita una denuncia.

Stalking: un uomo si barrica in casa a Modena

Sua moglie lo aveva denunciato per stalking e così l’uomo si è barricato in casa.

Questa la trama dell’ennesimo fatto di cronaca dove un uomo si è dimostrato così pressante nei confronti della sua ex, da essere stato prelevato direttamente in casa dai carabinieri.

Da tempo i due sono separati ma lui non accettava la fine di questa relazione, così ha iniziato a seguirla e perseguitarla.

In un momento storico come questo, notizie del genere preoccupano molto, anche perché non sempre le vittime hanno il coraggio di reagire.

Poche ore dopo l’uomo denunciato per stalking si arrende

La protagonista di questa storia è stata molto forte e ha preso in mano la sua vita, denunciando l’ex compagno.

Però quando questo ha capito cosa stava accadendo, si è barricato nella sua casa di Prignano sulla Secchia, a Modena.

Così è intervenuto un carabiniere specializzato in trattative, il quale ha risolto la situazione dopo circa un’ora, negoziando con la persona denunciata e convincendola ad arrendersi.

Alla fine l’uomo, di origini albanesi, è uscito e si è consegnato senza opporre ulteriore resistenza.

Una storia che poteva finire molto peggio, ma che si è risolta nel migliore dei modi.