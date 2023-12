Aggressione a Napoli, fidanzati picchiati e rapinati in auto: come sta il rag...

Ancora una feroce aggressione a Napoli, questa volta a farne le spese sono stati due fidanzati bloccati nella loro auto da alcuni malviventi. La coppia è stata rapinata e malmenata nella zona di Marianella, proprio sotto la loro abitazione.

Napoli, fidanzati picchiati e rapinati: l’attacco

L’aggressione è avvenuta nella notte a Napoli, in via vicinale Lardighello

in quartiere Marianella. Una coppia di fidanzati aveva appena parcheggiato l’auto sotto casa quando è stata raggiunta da un gruppo di malviventi incappucciati. Gli aggressori hanno picchiato i ragazzi, sottraendo loro circa 500 euro in contanti ed entrambi i cellulari che tenevano in tasca. Della coppia è stato l’uomo ad avere la peggio: il ragazzo ha riportato una brutta frattura al braccio sinistro. La sua compagna, invece, ha subito percosse che le hanno causato botte e lividi guaribili in circa una settimana.

Napoli, fidanzati picchiati e rapinati: le indagini

Subito dopo la violenza, i due ragazzi sono andati in ospedale per farsi curare e lì sono stati raggiunti dai carabinieri del Vomero. Gli agenti hanno ascoltato le testimonianze della coppia e hanno avviato le indagini per scoprire le identità degli aggressori.