Cagliari, auto si ribalta e finisce in mare, muore un ragazzo

Terribile incidente a Cagliari, dove una vettura si è ribaltata per poi finire in mare. Il guidatore è morto sul colpo.

Terribile l’incidente avvenuto a Capoterra, in provincia di Cagliari, dove un ragazzo di 19 anni è deceduto dopo che la sua auto si è ribaltata ed è poi finita in mare.

Incidente a Cagliari

La vettura guidata da un giovane 19enne è finita in mare dopo aver urtato un altro veicolo. Prima però, si è ribaltata.

Questa la tragica morte per un giovane residente che ha perso la vita a Capoterra, in provincia di Cagliari.

Sul posto si sono precipitate le forze dell’ordine e i soccorritori del 118 ma purtroppo per il giovane non c’è stato nulla da fare poiché è morto sul colpo a causa del violento impatto, le cui dinamiche sono al vaglio della polizia municipale.

La dinamica dell’incidente di Cagliari

L’incidente è avvenuto intorno alle 8 di mercoledì 3 gennaio, all’altezza di La Maddalena spiaggia, una località turistica molto nota a Cagliari.

Stando alle prime informazioni, sappiamo che il 19enne stava viaggiando lungo la statale 195, quando il suo veicolo si è scontrato con una vettura che stava arrivando dal senso opposto.

Sul posto anche i vigili del fuoco per recuperare il veicolo, che dopo il sinistro si è ribaltato finendo in mare. Il giovane non ce l’ha fatta invece gli occupanti dell’altra auto sono rimasti miracolosamente illesi.

Stando alle testimonianze di questi ultimi, pare che l’impatto sia avvenuto durante un sorpasso azzardato.