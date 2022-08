Nella notte di mercoledì 24 agosto, intorno alle 3, si è verificato un incidente mortale a Castelnuovo del Garda. Un 23enne ha perso la vita.

Nella notte di mercoledì 24 agosto, intorno alle 3, si è verificato un incidente mortale a Castelnuovo del Garda. Un 23enne ha perso la vita.

Scontro tra fra auto e moto: ragazzo di 23 anni morto sul colpo

Un terribile incidente mortale si è verificato verso le tre di notte di mercoledì 24 agosto. Un ragazzo di soli 23 anni ha perso la vita nello schianto, mentre altri tre giovani sono rimasti feriti, uno dei quali in gravi condizioni. Durante le operazioni di soccorso, svolte dagli operatori sanitari del 118, dai vigili del fuoco e dalla polizia, la strada è rimasta chiusa al traffico in entrambi i sensi di marcia, per consentire le operazioni in totale sicurezza.

La dinamica dell’incidente

L’incidente è avvenuto sulla provinciale 249 Gardesana e ha coinvolto una moto e un’automobile. Il 23enne che era in sella alla moto purtroppo è morto sul colpo. Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i sanitari del 118 con quattro mezzi. Il più grave, passeggero della moto, è stato ricoverato all’ospedale di Borgo Trento, mentre altre due ragazze, che erano a bordo dell’auto, sono state trasportate a Peschiera del Garda.