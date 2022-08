Milano, incidente sulla Tangenziale Ovest: morta una donna di 44 anni

Alle 11.00 circa una donna ha perso la vita sulla Tangenziale Ovest di Milano. Dopo la caduta, la donna è morta perché schiacciata dalle altre vetture.

Terribile incidente sulla Tangenziale di Milano, zona Ovest del capoluogo lombardo. Una donna ha perso la vita e nel sinistro sono state coninvolte numerose vetture. Le code hanno raggiunto quasi più di 5km e il traffico è stato rallentato.

La vittima dell’incidente è una donna di 44 anni che viaggiava su uno scooter guidato da un 30enne. Non è illeso il conducente del veicolo a due ruote che è stato trasportato all’ospedale San Carlo di Milano in codice giallo a bordo di un’ambulanza del 118. Si apprende da MilanoToday che il traffico è rallentato nella tratta compresa tra le uscite di Settimo Milanese/Milano San Siro e Sp59 Corsico/Gaggiano, in direzione Sud.

Le indagini e la dinamica del’incidente

Il tratto di strada in cui è avvenuto il sinistro è la trangenziale di Milano Ovest A50. Lo schianto c’è stato prima delle 11.00 di oggi, 22 agosto 2022. A condurre le indagine e a ricostruire la dinamica dell’incidente vi è la polizia di Assago. Stando alle prime ricostruzioni degli inquirenti sembra che la donna e il conducente del ciclomotore siano caduti in seguito ad uno schianto contro una vettura.

Ad essere fatale per la donna, oltre alla caduta, è stato il sopraggiungere sul suo corpo delle auto che viaggiavano dietro il motorino.