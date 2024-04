Europee: Lollobrigida, 'in maggioranza con Id? Prematuro, politica non è alambicco'

Europee: Lollobrigida, 'in maggioranza con Id? Prematuro, politica non &...

Roma, 26 apr. (Adnkronos) – Una maggioranza in Europa con 'Identità e democrazia', il gruppo di riferimento della Lega che ingloba anche movimenti estremisti di destra? "La politica è qualcosa di diverso di un alambicco in cui inserire la formula magica. Bisogna ragionare con l'indicazione che i cittadini daranno con il loro voto, non sappiamo nemmeno quali saranno i partiti presenti nel Parlamento europeo perché si deve ancora votare". Lo ha detto il ministro dell’Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste, Francesco Lollobrigida, a margine della Conferenza programmatica di Fratelli d’Italia a Pescara.

"Quel che stiamo facendo con Meloni è dare un senso vero alla presenza dell'Italia in Europa, di cui l'Italia è uno dei paesi fondatore, eppure negli ultimi anni il nostro Paese ha svolto un ruolo meno coerente del ruolo che l'avevano spinta ad entrare. L'Italia deve avere un ruolo corrispondente alla sua storia e alla sua cultura e devo dire che in questi mesi si è vista la differenza: l'Italia ha riassunto un ruolo importante nei consessi internazionali che in passato aveva smarrito".