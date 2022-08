Una moto si è schiantata contro un'ambulanza, che trasportava una donna in codice rosso con un'emorragia cerebrale.

Nella serata di ieri, 21 agosto, una moto è andata a schiantarsi contro un’ambulanza, che stava trasportando una donna in codice rosso. Il centauro è in gravi condizioni.

Latina, moto contro un’ambulanza con a bordo una donna in codice rosso

Ieri sera, domenica 21 agosto, verso le 20, è avvenuto un incidente tra via Verdi e Via Bonaparte, a Latina. Una moto si è schiantata contro un’ambulanza, che stava trasportando una donna in codice rosso all’Ospedale Santa Maria Goretti. Il centauro è stato subito soccorso da un medico e un infermiere, mentre l’ambulanza è corsa al pronto soccorso per portare la donna che era a bordo. L’autista dell’ambulanza, come riportato dal Messaggero, ha spiegato agli agenti della polizia di essere arrivato all’incrocio, di aver rallentato e di essere passato.

Mentre stava passando ha visto la moto che arrivava a forte velocità e non ha fatto in tempo a spostarsi.

Le condizioni del motociclista

Il motociclista è caduto violentemente a terra, riportando gravi ferite in tutto il corpo. È stato subito soccorso da un medico e un infermiere ed è stato portato al Santa Maria Goretti per essere medicato. Le sue condizioni sono serie, ma fortunatamente non è in pericolo di vita. La donna a bordo dell’ambulanza aveva un’emorragia cerebrale in corso ed è stata trasportata subito al pronto soccorso.