Terribile incidente all’alba, addio a Sebastiano Marson

Nel comune di San Biagio di Callalta in via Argine si è verificato un incidente all’alba: addio a Sebastiano Marson, troppo gravi le sue ferite

In provincia di Treviso c’è stato un terribile incidente che all’alba ha portato il mondo ed i suoi cari a dire addio a Sebastiano Marson: secondo quanto riferito dai media territoriali Il 25enne era alla guida di una Golf centrata in pieno da un Doblò guidato da un 23enne.

Il sinistro mortale si è verificato decisamente prima dell’alba, con un violentissimo impatto registrato alle 2.30 di questa mattina nel Comune di San Biagio di Callalta, in provincia di Treviso.

Incidente, addio a Sebastiano Marson

La zona teatro dell’incidente si trova ai confini con il territorio di Zenson di Piave, in via Argine. Secondo una ricostruzione delle forze dell’ordine intervenute sul posto di gran lena una Volkswagen Golf guidata dal giovane ha sbattuto frontalmente contro un Fiat Doblò guidato da un ragazzo straniero di un anno più grande.

A perdere la vita sul colpo è stato il 25enne, troppo importanti le lesioni riportate.

L’altro ragazzo è in gravi condizioni

Secondo le notizie trapelate il ragazzo che era alle guida del Doblò è stato ricoverato a razzo presso l’ospedale Ca’ Foncello di Treviso. Il giovane sarebbe in gravi condizioni ma pare in pericolo di vita. Sul posto sono giunte anche le pattuglie dei carabinieri della compagnia di Treviso per i rilievi del caso.