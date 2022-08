Incidente a Rimini: ragazza minorenne subisce amputazione del piede

Terribile incidente sulla Statale Adriatica, all'altezza di Viserba, tra una macchina e uno scooter. Una minorenne ha subito l'amputazione del piede.

Terribile incidente sulla Statale Adriatica, all’altezza di Viserba, tra una macchina e uno scooter. Una minorenne ha subito l’amputazione del piede e un 18enne è in gravi condizioni.

Terribile incidente sulla Statale Adriatica, all’altezza di Viserba, avvenuto nella notte tra il 21 e il 22 agosto. Nello schianto è rimasto coinvolto uno scooter, guidato da un 18enne, con a bordo una ragazza minorenne. Secondo la prima ricostruzione, il conducente avrebbe effettuato una manovra di inversione, andando a scontrarsi con una Mini, che in quel momento stava percorrendo l’Adriatica. Lo schianto è stato molto violento e purtroppo i due giovani sono rimasti gravemente feriti.

L’impatto è stato davvero molto violento e tutti e due i ragazzi a bordo dello scooter sono stati scaraventati sull’asfalto. I soccorsi sono arrivati immediatamente. Sul posto ambulanze, auto mediche e vigili del fuoco. Entrambi i giovani in scooter sono in gravi condizioni. La ragazza minorenne ha subito l’amputazione di un piede. Sono stati trasportati in codice rosso all’ospedale Bufalini di Cesena.