Portiere trovato morto nella hall dell’albergo: disposta l'autopsia

Il portiere di un albergo a Roma è stato trovato morto la mattina di Capodanno. Dinamica da chiarire, considerando l’assenza di segni di violenza sul corpo.

Trovato morto nella hall

L’uomo è stato trovato nella hall dell’albergo. Vicino al corpo, riporta la Repubblica, sono state rinvenute tracce di polvere bianca. La sostanza è stata sequestrata. Disposta l’autopsia sul corpo del 61enne.

Una delle ipotesi è un malore dopo aver assunto cocaina. Non si escludono però altre opzioni nelle indagini, come non si esclude nemmeno che l’uomo non fosse solo.

Le indagini in corso

Su questo caso stanno indagando gli agenti della Polizia di Stato. Il corpo è stato ritrovato dalla signora che si occupa delle pulizie nell’albergo. La donna ha raggiunto l’albergo di via Principe Amedeo alle 6 del mattino e ha scoperto il corpo senza vita del portiere, quindi ha dato subito l’allarme. Gli operatori sanitari hanno potuto solo constatarne il decesso.

Sequestrate anche le telecamere di sorveglianza dell’albergo. Questo aiuterà a capire le dinamiche della morte dell’uomo. Rimane, inoltre, da capire se l’uomo fosse solo o meno durante la notte.