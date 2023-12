Erano tre giorni e tre notti che i soccorritori lavoravano senza sosta per provare a ritrovare Giovanni Pangrazi. L’87enne era scoparso nel pomeriggio del giorno di Natale dopo essere uscito per una passeggiata nel centro di San Giovanni in Marignano (Rimini).

Anziano trovato morto: le ricerche

Il suo cadavere, ritrovato con i vestiti bagnati addosso, era nascosto tra alberi ed arbusti e per questo motivo scovarlo non è stato semplice. Si sono così concluse nel peggiore dei modi le ricerche di Giovanni Pangrazi, l’87enne scomparso a Natale vicino a Rimini. L’uomo era stato accompagnato dai famigliari vicino al centro della città nel pomeriggio, ma non era più tornato. I parenti preoccupati avevano allertato i soccorsi che subito si sono messi in moto per trovarlo. La scoperta el cadavere è stata fatta grazie al lavoro del cane Jack, animale del nucleo cinofilo dei caschi rossi che ha fiutato le tracce di Giovanni.

Anziano trovato morto: l’autopsia

Secondo una prima ricostruzione, l’uomo che soffriva di leggera demenza senile potrebbe essersi perso mentre vagava per le vie del paese. L’87enne, poi, dovrebbe essere caduto nel torrente, ma in poco tempo sarebbe riuscito ad uscirne. L’uomo è però morto poco dopo: forse è stato colto da un malore per lo sforzo effettuato. L’autopsia chiarirà meglio le cause del decesso.