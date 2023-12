Poco prima delle ore 17 del pomeriggio di ieri, a Imer sulla statale 50 all’altezza della centrale San Silvestro, si è verificato un pericoloso incidente stradale fra due automobili. In totale sui mezzi erano presenti sette persone: cinque di loro sono rimaste ferite nello scontro, anche se fortunatamente tutte in maniera lieve.

Scontro fra auto, cinque persone in ospedale: l’incidente

Cinque feriti, tra di essi anche due bambini piccolissimi. È questo il bilancio del tremendo incidente fra un’utilitaria e un suv avvenuto ieri pomeriggio a Imer, non lontano da Trento. La grande preoccupazione iniziale era giustificata dal fatto che sui mezzi fossero presenti due bambini piccolissimi, rispettivamente di uno e due anni appena. I bimbi sono stati portati in ospedale, ma non sono in pericolo di vita. Anche le loro lesioni non sono state giudicate gravi da medici.

Scontro fra auto, cinque persone in ospedale: i soccorsi

Sul posto sono intervenuti sono i soccorritori sanitari del 118 e i vigili di fuoco dei corpi di Imer e Mezzano, oltre ai carabinieri che hanno effettuato tutti i rilievi del caso. La dinamica del sinistro è ancora tutta da verificare: per il momento non si conosce la causa scatenante dello scontro. Il traffico è andato in tilt per u paio di ore.