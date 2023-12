Oggi, venerdì 29 dicembre, è giornata di lutto regionale in Veneto. La decisione è stata presa nelle scorse ore: il lutto cade nel medesimo giorno della celebrazione dei funerali di Vanessa Ballan.

Funerali Vanessa Ballan: la celebrazione di oggi

Alle ore 14.30 del pomeriggio di oggi, nel Duomo di Castelfranco Veneto (in provincia di Treviso), si celebreranno i funerali di Vanessa Ballan. La 27enne è stata uccisa, mentre era incinta del suo secondo bambino, da otto tremende pugnalate. Bunjar Fandaj è in carcere con l’accusa di omicidio, mentre emergono nuovi dettagli sul caso di cronaca nera.

Funerali Vanessa Ballan: la richiesta della famiglia

L’avvocato Simone Guglielmin ha fatto sapere con una nota che la volontà della famiglia di Vanessa Ballan, che verrà rispettata oggi in chiesa, è quella di evitare la presenza durante la cerimonia di giornalisti che riprendano la messa: “Pur nel pieno rispetto del diritto all’informazione, comunico la volontà delle famiglie Ballan, Argentin e Scapinello, unite nel dolore e nel silenzio, di non consentire la presenza di operatori video e fotografi di testate giornalistiche all’interno del Duomo di Castelfranco Veneto durante il funerale di Vanessa Ballan“ – ha spiegato il legale. “I miei assistiti – ha aggiunto ancora Guglielmin – “Colgono l’occasione per ringraziare le moltissime persone che, in questi giorni difficili, hanno espresso loro profonda vicinanza e solidarietà. Si ringraziano gli organi di stampa per la comprensione che vorranno manifestare in questo tragico momento”.