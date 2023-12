La 27enne Vanessa Ballan è stata vittima di un tremendo femminicidio: la donna è stata uccisa da 8 coltellate inflitte da un uomo che conosceva e a cui lei ha aperto la porta di casa. Il sospettato si chiama Bunjar Fandaj, attualmente in carcere con l’accusa di omicidio.

Vanessa Ballan, il messaggio di Fandaj: la denucia

Bunjar Fandaj aveva mandato un messaggio ed un video a Nicola, il compagno di Vanessa Ballan, in cui parlava della natura del suo rapporto con la donna. È questo quanto emerge dalle indagini sul caso di omicidio di Treviso. I fatti risalirebbero a fine ottobre, quando la coppia aveva denunciato per stalking il cittadino kosovaro. Anzi, sarebbe stata proprio quest’ultima comunicazione via WhatsApp a convincere definitivamente Nicola e Vanessa di recarsi dai militari per denuciare.

Vanessa Ballan, il messaggio di Fandaj: il racconto del testimone

Davide, cliente del supermercato nel quale Vanessa lavorava, ha raccontato a ‘La Vita in Diretta’ di aver assistito a qualche episodio in cui Bunjar perseguitava la 27enne mentre lei era al lavoro: “Ho avuto tantissima paura di lui, era come un armadio, bello grande quindi mi sono spaventato molto. Ho incontrato Bujar mentre ero alla cassa. Vanessa mi aveva chiesto dei soldi da cambiare perché le servivano banconote da 5 euro e io come faccio spesso con lei ho accettato di farlo“. “A quel punto Bujar ha cominciato a lamentarsi” – spiega ancora Davide – “Vanessa mi ha detto di lasciar perdere e di continuare a fare ciò che stavamo facendo. Fino a quando non l’ho mandato a quel paese e lui si è scaldato. Sono uscito e ho raggiunto la mia auto, e me lo sono ritrovato in mezzo alla strada, ha dato una botte sul vetro della macchina”.