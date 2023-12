Chi era Vanessa Ballan, la 27enne incinta uccisa a coltellate a Treviso

La tragedia si è consumata in provincia di Treviso dove Vanessa Ballan è stata uccisa a coltellate nella sua abitazione: chi era la 27enne incinta del suo secondo figlio?

Si chiamava Vanessa Ballan. Aveva 27 anni. Era incinta. La giovane donna è stata brutalmente uccisa a coltellate a Spineda, piccola frazione del comune di Riese Pio X, in provincia di Treviso. Il corpo della vittima è stato trovato all’ingresso della sua abitazione e mostrava evidenti ferite da arma da taglio soprattutto in corrispondenza del torace. Al momento, l’assassino della 27enne è ancora in fuga.

Nel 2013, Vanessa aveva spossato Nicola. L’uomo, a quanto si apprende, non era in casa quando si è consumata l’aggressione mortale. Il marito della giovane donna è stato ascoltato dai carabinieri di Treviso che stanno indagando sull’omicidio e, a quanto si apprende, è considerato estraneo al delitto.

Matrimonio, figli, lavoro e movente dell’omicidio

Entrambi originari di Castelfranco Veneto, Vanessa e Nicola avevano deciso di trasferirsi a Riese, dove vivevano. La 27enne lavorava come commessa al supermercato Eurospin di Riese.

La coppia aveva un bambino di 5 anni ed era in attesa del loro secondo figlio. Non è ancora stato rivelato che il piccolo fosse in casa quando l’assassino ha tolto la vita a Vanessa.

Il corpo della vittima è stato scoperto dai carabinieri allertati da un vicino che aveva visto la donna accasciata a terra. Il presunto omicida sarebbe un cittadino che risiede ad Altivole, comune situato nelle vicinanze di Riese Pio X. Si pensa che il killer conoscesse la 27enne che avrebbe aperto la porta senza sospettare di essere, di lì a poco, uccisa a coltellate. Il movente dell’efferato delitto è ancora avvolto nel mistero.