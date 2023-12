Sono stati diffusi i risultati preliminari dell’autopsia condotta sui resti di Vanessa Ballan, la donna di 27 anni vittima di femminicidio a Riese Pio X, in provincia di Treviso.

Femminicidio Vanessa Ballan, i risultati dell’autopsia: “Uccisa con 8 coltellate”

A seguito dell’esame autoptico, è stato confermato che la vittima è stata uccisa con otto coltellate: di queste, due sono state superficiali mentre le altre sei sono state profonde. L’indagine ha anche rivelato che due fendenti hanno lesionato entrambi i polmoni della 27enne mentre un’altra pugnalata ha trapassato il cuore. Inoltre, è emerso che Bujan Fandajavrebbe ruotato l’impugnatura dell’arma mentre la lama era conficcata nel corpo di Vanessa per assicurarsi che il colpo inferto le fosse fatale.

L’autopsia ha anche appurato che la vittima sia stata picchiata prima di essere ripetutamente pugnalata. Sul suo corpo, infatti, sono state trovate diverse contusioni al capo e al volto e ferite da difesa sulle mani. L’informazione conferma quanto già osservato durante la prima ispezione cadaverica.

La vittima era incinta di 12 settimane: disposto test per stabilire la paternità

Secondo quanto riferito dagli anatomopatologi che hanno effettuato l’esame autoptico, la 27enne è morta in modo rapido. Per compiere il delitto, invece, Fandaj ha usato una lama dalla lunghezza di 20 centimetri. I fendenti si sono concentrati nella zona del torace.

L’autopsia ha anche confermato che la donna fosse incinta: era entrata nella dodicesima settimana di gestazione. Nei prossimi giorni, il feto verrà sottoposto a un test per stabilire la paternità.

Intanto, la famiglia della vittima è in attesa del nulla osta della magistratura per rientrare in possesso della salma e procedere alla celebrazione dei funerali.