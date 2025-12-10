Diritti umani: Fontana, 'Dichiarazione guida per scelte del presente'

Roma, 10 dic. (Adnkronos) - "Nell'anniversario della Dichiarazione universale dei diritti umani, il suo messaggio resta attuale e decisivo: la dignità di ogni persona va tutelata sempre. Le guerre e le violenze che segnano l’attualità mostrano quanto sia urgente tradurr...

Roma, 10 dic. (Adnkronos) – "Nell'anniversario della Dichiarazione universale dei diritti umani, il suo messaggio resta attuale e decisivo: la dignità di ogni persona va tutelata sempre. Le guerre e le violenze che segnano l’attualità mostrano quanto sia urgente tradurre quei principi in fatti e in impegni concreti". Lo afferma il presidente della Camera, Lorenzo Fontana.

"Lo spirito del 1948 -aggiunge- si rivela quindi guida anche per le scelte del presente. È dovere di tutti lavorare oggi per la costruzione di un futuro fondato su libertà, giustizia e solidarietà, facendo tesoro degli insegnamenti che ci arrivano dalla storia".