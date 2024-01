Disabili: ok Cdm a dlgs per istituzione garante

Roma, 31 gen. (Adnkronos) – Il Consiglio dei ministri, su proposta del ministro per le disabilità Alessandra Locatelli, ha approvato, in esame definitivo, il decreto legislativo che istituisce il garante dei diritti delle persone con disabilità. Il testo ha ottenuto l’intesa della Conferenza unificata e tiene conto dei pareri espressi dalla Sezione consultiva per gli atti normativi del Consiglio di Stato e dalle competenti Commissioni parlamentari. Lo rende noto Palazzo Chigi.