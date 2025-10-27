Disabilità: Nevi (FI), 'serve patto politico con proposte concrete per la persona'

Roma, 27 ott. (Adnkronos) - "Forza Italia ha voluto costruire un dipartimento Disabilità partecipato e radicato, per ascoltare davvero chi vive ogni giorno le difficoltà legate alla disabilità. Lavoriamo per raccogliere istanze reali e tradurle in linee guida efficaci, evit...

Roma, 27 ott. (Adnkronos) – "Forza Italia ha voluto costruire un dipartimento Disabilità partecipato e radicato, per ascoltare davvero chi vive ogni giorno le difficoltà legate alla disabilità. Lavoriamo per raccogliere istanze reali e tradurle in linee guida efficaci, evitando approcci ideologici o meri annunci. C’è bisogno di un patto politico che metta davvero al centro la persona.

E da qui, da questo confronto, vogliamo far nascere proposte concrete e sostenibili. Perché trattare questi temi con superficialità o dire che ‘si investe sulla disabilità’ è una banalizzazione inaccettabile: non è uno slogan, è una responsabilità civile". Così Raffaele Nevi, vicecapogruppo vicario di Forza Italia, intervenendo al convegno 'Un patto per la persona' promosso da FI alla Camera.

"Anche per questo stiamo portando avanti, un ciclo di incontri per affinare la nostra proposta e rendere sempre più credibile il programma di governo. L’ascolto delle famiglie, degli operatori, dei territori è fondamentale per costruire politiche che rispondano ai bisogni reali, soprattutto in un Paese che presenta profonde differenze regionali nell’accesso ai servizi", conclude.