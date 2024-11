Il corteo studentesco e i disordini a Torino

Un corteo studentesco a Torino si è trasformato in un evento di violenza e disordini, attirando l’attenzione delle forze dell’ordine e della Digos. Circa quattrocento partecipanti hanno preso parte alla manifestazione, che ha violato le prescrizioni di sicurezza pubblica, deviando dal percorso stabilito e dirigendosi verso luoghi simbolici come la prefettura e la Mole Antonelliana. Questo cambiamento di rotta ha portato a momenti di alta tensione tra manifestanti e polizia, culminando in scontri e atti vandalici.

La regia del centro sociale Askatasuna

Secondo le prime indagini, il centro sociale Askatasuna avrebbe avuto un ruolo centrale nell’organizzazione e nella direzione del corteo. Gli investigatori stanno esaminando i filmati e le immagini per identificare i partecipanti e comprendere meglio la dinamica degli eventi. La situazione è degenerata in particolare sotto l’edificio della prefettura, dove alcuni manifestanti hanno lanciato oggetti contro le forze dell’ordine, provocando feriti tra gli agenti.

Indagini su atti di vandalismo e violenza

Un episodio particolarmente preoccupante è stato il lancio di una capsula contenente un fumo urticante, che ha costretto venti agenti a ricevere cure mediche. Le autorità stanno indagando sulla natura di questo ordigno, cercando di stabilire se si tratti di un dispositivo artigianale o di un altro tipo di sostanza. Inoltre, si sta procedendo all’identificazione di chi ha deturpato la bandiera italiana, strappandola dal pennone della Mole Antonelliana e imbrattandola con vernice rossa e scritte pro Palestina. Questo gesto potrebbe configurarsi come vilipendio alla bandiera, un reato grave che potrebbe avere conseguenze legali significative per i responsabili.