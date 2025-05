Dl infrastrutture: Magi, 'disastro Salvini, stop controlli antimafia e tagli fondi strade'

Roma, 23 mag. (Adnkronos) – “Matteo Salvini sta costruendo il suo Ponte sullo Stretto facendosi beffe della legalità e a spese della sicurezza stradale dei cittadini di tutto il resto d’Italia. Prima elimina i controlli antimafia, che invece andrebbero rafforzati per un’opera ad alto rischio infiltrazioni come il Ponte sullo Stretto: una vera e propria vergogna che arriva proprio nei giorni in cui si commemora la strage di Capaci; ora, invece, taglia del 70% i fondi alle province riservati alla riparazione di buche, guardrail e manutenzione ordinaria necessaria per rendere le strade più sicure: si tratta di interventi che in alcune province erano già stati programmati e già sono state svolte le gare d’appalto.

Purtroppo non è improvvisazione, ma è il costo della campagna elettorale perenne che Matteo Salvini fa pagare ai cittadini italiani”. Lo dichiara il segretario di +Europa, Riccardo Magi.