Dl sicurezza: Boccia, 'paura? Ce l'ha governo per referendum'

Roma, 30 mag. (Adnkronos) – “Gli unici ad avere paura siete voi: al governo e in maggioranza. Paura del dissenso e della democrazia. Noi l'8 e 9 giugno andremo a votare ai referendum, voi continuate a nascondervi nel palazzo, con l'ennesima fiducia, e provvedimenti che mirano a reprimere chi non la pensa come voi”. Così anche il presidente dei senatori del Pd Francesco Boccia commenta su Instagram il post di Fratelli d’Italia.