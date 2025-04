Dl sicurezza: Magi (+Eu) deposita pregiudiziale costituzionalita’, 'nè necessita’ nè urgenza'

Roma, 16 apr (Adnkronos) - Il decreto sicurezza è “chiaramente illegittimo, lesivo delle prerogative del Parlamento” dato che “si compone di una varietà di disposizioni del tutto eterogenee, tratte per intero” dal disegno di legge sicurezza che è in discu...

Roma, 16 apr (Adnkronos) – Il decreto sicurezza è “chiaramente illegittimo, lesivo delle prerogative del Parlamento” dato che “si compone di una varietà di disposizioni del tutto eterogenee, tratte per intero” dal disegno di legge sicurezza che è in discussione alle Camere dal gennaio 2024” e di cui, quindi, “non si capisce quale quale sia l’urgenza straordinaria. Il sopruso ai danni del dibattito parlamentare sin qui svolto – che pure non è stato privo di forzature – tradisce la chiarissima mancanza dei requisiti di necessità e urgenza, richiesti dall’art. 77 della Costituzione”. E’ quanto si legge nella pregiudiziale di costituzionalità al Dl sicurezza depositata oggi dal segretario di +Europa, Riccardo Magi.

“L’adozione di decreti d’urgenza in carenza di tali requisiti – sottolinea Magi – è stato più volte stigmatizzato dalle pronunce della Corte costituzionale, la quale ha stabilito che la mancanza originaria della straordinaria necessità di provvedere può essere sindacata in sede di legittimità e che l’emanazione di un decreto-legge senza i predetti requisiti li trasforma in un improprio “disegno di legge ad urgenza garantita”, in cui si possono trasfondere le norme più disparate. Un decreto che contiene “plurime nuove disposizioni penali (sia nuovi reati sia nuove circostanze aggravanti), le quali dovrebbero essere – in via di principio e salvi i veri casi di urgenza e necessità – riservate alla fonte della legge del Parlamento, per rispettare a pieno l’art. 25 della Costituzione, che è volto precisamente a far conoscere ai cittadini con sufficiente anticipo le nuove fattispecie di reato e le conseguenti pene".

"Sono numerose le disposizioni suscettibili di determinare un contrasto con i princìpi costituzionali che reggono il nostro ordinamento giuridico – in particolare nel campo del diritto penale, del diritto dell’immigrazione e del diritto penitenziario – nonché con norme del diritto internazionale e sovranazionale, quindi potenzialmente illegittime”, conclude Magi.