Dl terra dei fuochi: Scalfarotto (Iv), 'decreto inutile che non risolve i problemi'

Roma, 25 set. (Adnkronos) – “Questo decreto non risolve i problemi della Terra dei fuochi e neanche quelli, annosi, della gestione dei rifiuti nel nostro paese. Bastassero solo nuovi reati e nuove pene, come pensa un governo che non sa fare altro come questo, in Italia non esisterebbero più problemi. Servirebbero invece più termovalorizzatori e meno soldi dei contribuenti utilizzati per mandare i nostri rifiuti all’estero”.

Così il senatore di Italia Viva Ivan Scalfarotto, capogruppo in commissione Giustizia al Senato, annunciando il voto contrario alla fiducia sul decreto Terra dei fuochi.

“È un decreto da respingere anche dal punto di vista procedurale. Arriva l’ennesima fiducia per un provvedimento che non ha nessun criterio di necessità e di urgenza. Per decreto istituiamo un dipartimento con 60 dipendenti da 7 milioni all’anno, una cosa inaudita, tanto più se fatta per una pura questione di poltrone. Così sanciamo il funerale della democrazia parlamentare, perché con un decreto che scade tra 7 giorni lavorativi, l’altra Camera non avrà nemmeno il tempo per avere una conoscenza superficiale della materia. Una situazione in cui si è messo il governo, approvando un decreto non urgente, alla chetichella, inspiegabilmente l’8 di agosto”, conclude.