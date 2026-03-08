Donne e scienze della vita: come il settore sanitario in Italia si sta trasformando

Donne e scienze della vita: come il settore sanitario in Italia si sta trasfo...

La presenza femminile nella sanità e nel settore farmaceutico sta crescendo rapidamente: dai numeri degli iscritti agli ordini ai modelli di welfare aziendale, il panorama italiano mostra potenzialità e nodi da risolvere

AGGIORNAMENTO ORE: la rappresentanza femminile tra i professionisti sanitari e nella ricerca farmaceutica in Italia sta determinando un cambiamento strutturale. Le proiezioni indicano che, nel prossimo quinquennio, la maggioranza dei medici attivi sarà di sesso femminile. Il fenomeno è imputabile a fattori demografici e ai flussi formativi delle nuove coorti professionali.

Numeri che raccontano un cambiamento

I dati elaborati dalla Federazione nazionale degli Ordini dei medici (FNOMCeO) indicano un totale di 431.150 medici iscritti. Complessivamente gli uomini restano il 52,5%. Tuttavia la fotografia cambia nelle fasce più giovani. Tra i professionisti sotto i 70 anni le donne rappresentano il 55%. Tra gli under 65 la quota femminile si avvicina al 59% e tra gli under 30 sfiora il 60%.

Dettagli generazionali

AGGIORNAMENTO ORE: la transizione dalle fasce giovanili a quelle centrali della carriera mostra una crescita della presenza femminile. Tra gli under 65 la quota femminile si avvicina al 59% e tra gli under 30 sfiora il 60%, mentre nelle coorti centrali si osserva un picco definito come onda rosa. Tra i 40 e i 50 anni le donne raggiungono percentuali attorno al 63%, con quasi il 64% nel gruppo 45-49 anni. Questi valori risentono anche degli sbilanciamenti prodotti dai pensionamenti nelle coorti più anziane.

La forza femminile nel settore farmaceutico

L’industria farmaceutica mostra una composizione occupazionale favorevole alla presenza femminile. Secondo Farmindustria, le donne costituiscono il 45% degli addetti del comparto, rispetto al 29% della media manifatturiera. La differenza si estende ai vertici: la quota femminile raggiunge il 48% nei ruoli dirigenziali e il 51% nelle posizioni di ricerca.

Occupazione e welfare aziendale

Dopo la crescita della rappresentanza femminile nei vertici, il settore conta circa 72.200 dipendenti nel 2026. Si registra un aumento del 2% rispetto all’anno precedente e un incremento del 10% tra il 2019 e il 2026.

La crescita è trainata dall’occupazione femminile, cresciuta del 15%, e dall’aumento tra i giovani, pari al 25%. Questi trend modificano la composizione anagrafica e professionale delle aziende del comparto.

Le aziende del pharma hanno sviluppato forme avanzate di welfare aziendale, con misure di flessibilità oraria, sostegno alla genitorialità e percorsi meritocratici. Tali politiche hanno contribuito a ridurre il gender pay gap nelle fasce centrali della carriera.

Ostacoli e priorità organizzative

AGGIORNAMENTO ORE 09:00. Dopo la riduzione del gender pay gap nelle fasce centrali della carriera, restano criticità strutturali che impediscono la piena parità.

Esperienze sul campo e osservatori istituzionali indicano la necessità di interventi culturali e organizzativi. Il presidente della FNOMCeO, Filippo Anelli, ha richiamato la necessità di adeguare modelli orari e assetti organizzativi. Le modifiche, secondo Anelli, devono favorire la conciliazione tra lavoro e vita privata. Si richiede inoltre di considerare le assenze per maternità senza aggravare organici già compressi.

Sicurezza e tutela degli operatori

La sicurezza degli operatori sanitari resta un nodo centrale delle politiche di settore. Anelli ha segnalato la Giornata nazionale di educazione e prevenzione contro la violenza sugli operatori sanitari e sociosanitari come occasione per rafforzare politiche preventive e misure di tutela.

La manifestazione si tiene il 12 marzo a Perugia e viene presentata come momento per promuovere protocolli di sicurezza, formazione e percorsi di supporto psicologico agli operatori. Le istituzioni locali e le organizzazioni professionali sono chiamate a coordinare interventi concreti per ridurre i rischi sul posto di lavoro.

Riconoscimenti, anagrafiche estreme e i percorsi rimanenti

I dati anagrafici registrati negli albi professionali evidenziano un cambiamento generazionale e di genere nel settore sanitario italiano.

Le iscritte più longeve risultano nate nel 1922, mentre tra i più giovani figurano professionisti della classe 2002.

Tra questi spicca Douaa Kachtouli, nata il 7 settembre 2002, iscritta all’Ordine di Milano.

Nel complesso la professione odontoiatrica rimane prevalentemente maschile, con il 69% degli iscritti di sesso maschile.

Tuttavia nelle classi d’età 25-29 le donne sono ormai maggioranza, segnale di una trasformazione nella composizione demografica della categoria.

Verso una trasformazione culturale

Il presidente della Commissione Albo Odontoiatri, Andrea Senna, sottolinea la necessità di un mutamento oltre i dati numerici.

Secondo Senna, la realizzazione della parità reale richiede modifiche nelle divisioni dei compiti domestici e nelle pratiche di cura.

Occorre altresì rivedere atteggiamenti organizzativi che ostacolano l’avanzamento professionale femminile.

Le istituzioni locali e le organizzazioni professionali sono chiamate a coordinare interventi concreti per ridurre i rischi sul posto di lavoro e favorire percorsi di carriera equi.

Impegni e prospettive

Il settore farmaceutico e gli enti pubblici pianificano iniziative congiunte. Farmindustria ha annunciato eventi e progetti in collaborazione con il ministero per la Famiglia, la Natalità e le Pari Opportunità. Le iniziative mirano a porre al centro la qualità delle cure, la prevenzione e l’adozione di nuove tecnologie. Sul piano operativo, molte imprese hanno avviato la certificazione volontaria della parità di genere, circa il 78%.

L’Italia vive una transizione silenziosa nella sanità e nella ricerca farmaceutica. I dati mostrano una crescita della presenza femminile, che richiede politiche strutturate e investimenti in welfare. Occorre inoltre un mutamento culturale per tradurre il progresso numerico in reale equità di opportunità. Restano necessari interventi coordinati tra istituzioni e organizzazioni professionali per favorire percorsi di carriera equi e ridurre disuguaglianze; sono attesi sviluppi e progetti congiunti nei prossimi mesi.