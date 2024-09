Dove sono finiti Valentina, Federico e Vincenzo dei Gazosa dopo la partenza di Jessica?

Il gruppo musicale Gazosa, popolare tra i millennials per successi come www.mipiacitu e Stai Con Me (Forever), è stato caratterizzato dalla figura carismatica di Jessica Morlacchi. Quest'ultima ha partecipato a vari programmi televisivi come The Voice Of Italy e Tale e Quale Show, e sarà presto nel Grande Fratello. Gli altri membri, Valentina Paciotti, Federico Paciotti e Vincenzo Siani, dopo un ritiro dalla scena mediatica, sono tornati nel 2022 con il singolo L’Italiano. Si chiede ora se le attività recenti del gruppo potranno riportare i Gazosa alla popolarità di un tempo.