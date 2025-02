Droga: Melillo, 'cerca di risollevarsi con relazioni con Ndrangheta'

Palermo, 11 feb. (Adnkronos) - "La mafia cerca di risollevarsi tornando ad avere relazioni importanti, con alcuni soggetti come la 'ndrangheta ad esempio. Le indagini sul traffico di cocaina rivelano connessioni profonde con realtà che gestiscono rotte internazionali. Il rapporto co...

Palermo, 11 feb. (Adnkronos) – "La mafia cerca di risollevarsi tornando ad avere relazioni importanti, con alcuni soggetti come la 'ndrangheta ad esempio. Le indagini sul traffico di cocaina rivelano connessioni profonde con realtà che gestiscono rotte internazionali. Il rapporto con la 'ndrangheta è sempre più stretto e questo innesca trasformazioni nei tradizionali modelli di cosa nostra che, quando si affaccia in mercati più ampi, deve conformarsi, integrandosi in strutture quasi miste in cui confluiscono ndrangheta e camorra". Così, il procuratore nazionale antimafia Giovanni Melillo incontrando i giornalisti alla conferenza stampa per i 181 arresti di mafia.