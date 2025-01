Droga: Procuratore Palermo, 'crack sta invadendo territorio, crea danni irreversibili'

Palermo, 30 gen. (Adnkronos) – "Il crack che sta invadendo alcune parti del territorio di Palermo ha un effetto che incide sulle cellule cerebrali e causa danni cerebrali molto gravi. Non parliamo della sniffata che ti fa fare il trip, e acquisti dipendenza, il crack crea danni irreversibili e trasforma le persone in zombie". Così il Procuratore capo di Palermo Maurizio de Lucia, intervenendo all'incontro organizzato dal Centro Pio La Torre. "L'altro fenomeno con cui stiamo confrontandoci in Europa è il Fentanyl che ha causato 80mila morti in usa, una città".