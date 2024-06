Castellammare del Golfo, previsti due interventi di disinfestazione

Programmati due interventi di disinfestazione a Castellammare del Golfo per ridurre la proliferazione di insetti, precauzioni richieste per i cittadini. Dettagli sugli orari e le aree coinvolte.

A Castellammare del Golfo sono previsti due interventi di disinfestazione adulticida, il primo si terrà martedì 4 giugno nelle aree periferiche della città, comprese Gemma d’Oro, spiaggia Playa, Bocca della Carrubba, Gagliardetta, Belvedere, Fraginesi, Scopello e Balata di Baida.

Il secondo intervento avverrà mercoledì 5 giugno nel centro città. Entrambi gli interventi inizieranno alle ore 23:30.

I cittadini sono invitati a prendere le necessarie precauzioni durante le operazioni di disinfestazione: è importante tenere chiusi gli infissi e non lasciare all’esterno alimenti o panni stesi. Particolare attenzione va prestata agli animali domestici, che non devono essere lasciati all’aperto. Il sindaco Giuseppe Fausto e l’assessore all’Ambiente Lorena di Gregorio hanno sottolineato l’importanza di queste misure per ridurre la proliferazione di insetti come mosche e zanzare, oltre a scarafaggi, e prevenire la diffusione di virus come la Dengue.

I due interventi fanno parte di una strategia più ampia iniziata già a marzo con la disinfestazione larvale, ripetuta poi ad aprile, per prevenire la crescita delle zanzare. La disinfestazione adulticida verrà potenziata ulteriormente per assicurare la copertura di tutto il territorio cittadino e garantire una riduzione significativa degli insetti nocivi.

In sintesi, Castellammare del Golfo sta attuando un piano di disinfestazione su larga scala con interventi mirati nelle periferie e nel centro città, richiedendo la collaborazione dei cittadini per la riuscita delle operazioni.