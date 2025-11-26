L’influenza è arrivata con un pò di anticipo, sono infatti già due milioni gli italiani a letto. Ecco le parole di Bassetti.

Influenza, è arrivata in anticipo? Sono già due milioni gli italiani a letto

La stagione influenzale è partita anzi, secondo i dati del sistema di sorveglianza RespiVirNet dell’Istituto Superiore di Sanità, sono già ben 2,1 milioni gli italiani a letto.

Solo la scorsa settimana, in Italia, ben l’11,2 % di campioni analizzati dai laboratori coinvolti nella sorveglianza Iss era positivo ai virus influenzali, dato, questo, che lo scorso anno è stato raggiunto solamente a dicembre. Tra i più colpiti, anche quest’anno i bimbi piccoli.

Influenza, parla Bassetti: “E’ un virus molto furbo”

Come abbiamo visto, l’influenza è arrivata in Italia tanto che sono già 2 milioni gli italiani a letto. Ma ecco le parole del direttore delle malattie infettive del Policlinico San Martino di Genova, Matteo Bassetti: “è un virus molto furbo, muta come il Covid e le nuove varianti riescono a evadere sia l’immunità naturale sia quella indotta dai vaccini precedenti. Quest’anno rischiamo 18-20 milioni di casi: un italiano su tre.” In Italia siamo indietro con la prevenzione, visto che solo un italiano si cinque si vaccina. I medici però continuano a invitare le persone a vaccinarsi, al fine di evitare anche esiti gravi.