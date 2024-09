Durante il derby di Genova, vicino all'arena, si sono verificati disordini che hanno causato un infortunato.

Durante la partita di Coppa Italia tra Genoa e Sampdoria sono scoppiati scontri nei pressi dello stadio, causando lievi ferite a una persona. I sostenitori della Sampdoria sono stati segnalati come responsabili del lancio di oggetti e fumogeni alle forze dell'ordine. L'alterco è stato inasprito dallo sventolio di banner rubati dai tifosi del Genoa. Polizia, carabinieri e ambulanze sono intervenuti sul luogo.

Durante la gara di Coppa Italia tra Genoa e Sampdoria, si sono verificati degli scontri in un’area prossima allo stadio, con una persona che riportava lesioni di entità minore. Le notizie iniziali fanno riferimento ai sostenitori della Sampdoria come responsabili del lancio di oggetti e fumogeni verso le forze dell’ordine, le quali tentavano di impedire il confronto con gli appartenenti al tifo genoano, vicino alla zona di De Stefanis, in prossimità dello stadio. La tensione è stata alimentata anche dallo sventolio, da parte dei tifosi genoani, di alcuni banners rubati precedentemente nella primavera presso la sede del tifo blucerchiati Tito Cucchiaroni. Sia la polizia che i carabinieri sono intervenuti sul luogo, e sono state mandate diverse ambulanze. Si segnala un lieve ferito.