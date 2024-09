Durante l'inseguimento relativo ad un'azione di furto a Varese, un gioielliere ha subito ferite.

Due ladri hanno commesso un furto in una gioielleria nel centro di Varese in pieno giorno, rubando un orologio Patek Philippe e ferendo il gioielliere di 56 anni nel processo. L'incidente è avvenuto in Via Del Cairo al negozio "Tempo al Tempo". Il vittima, nel tentativo di inseguire i criminali, è stata colpita da una macchina che era guidata dal complice del ladro. Il gioielliere è stato successivamente ricoverato in ospedale con traumi alla testa e alla spalla. Le forze dell'ordine stanno attualmente indagando sul caso, utilizzando anche i video dalle telecamere di sorveglianza per cercare di identificare la macchina, presumibilmente rubata, utilizzata nella rapina.

Due criminali sono fuggiti dopo aver commesso un furto in pieno giorno nel centro di Varese, portando con sé un orologio prezioso e lasciando un gioielliere ferito. Mentre cercava di inseguire uno dei ladri, il gioielliere è stato colpito e trascinato da una macchina guidata dall’altro complice, crollando poi a terra. L’incidente ha avuto luogo alle 12.30 in via Del Cairo, con la gioielleria “Tempo al Tempo” come obiettivo del furto. Secondo le indagini preliminari, uno dei ladri è entrato nel negozio fingendosi un cliente ordinario, mentre l’altro lo aspettava fuori in un’auto con il motore acceso, facendo da guardia. Dopo aver tentato di distrarre il venditore, il primo ladro è riuscito a sottrarre un lussuosissimo orologio, un Patek Philippe, esposto in vetrina, prima di fuggire. Il gioielliere, un uomo di 56 anni, ha tentato di inseguire l’ladro per fermarlo, ma è stato colpito dall’auto guidata dal complice all’incrocio con via Veratti. Le forze dell’ordine sono arrivate sul luogo della rapina e hanno immediatamente avviato le ricerche, studiando anche i video delle telecamere di sorveglianza per identificare l’auto, molto probabilmente rubata. Nel frattempo, il gioielliere è stato portato in ospedale con codice giallo a causa di traumi subiti a testa e spalla.