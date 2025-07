Due fratelli aspettano il tram 31. Lo stesso percorso, da viale Fulvio Testi fino a Cinisello Balsamo, che conoscono bene. Improvvisamente, il clima cambia. Tre ragazzi li circondano. Vogliono rapinarli. Poi, la scena si fa drammatica: un coltello esce fuori, il più giovane, trentaduenne, viene accoltellato alla schiena. Succede tutto in pochi istanti, una brutale aggressione, l’ennesima a Milano.

Viale Fulvio Testi e la violenza sul tram: l’ennesima aggressione a Milano



È notte fonda, quasi mezzanotte e mezza, quando il silenzio di viale Fulvio Testi si rompe. Siamo nel cuore del quartiere Bicocca, vicino all’incrocio con via Chiese. Secondo le prime informazioni raccolte, la rapina degenera in un’aggressione feroce. Il giovane ferito viene subito soccorso da due squadre del 118. Ambulanza e automedica arrivano di corsa, con il personale sanitario che lavora in codice rosso. Lui, pur ferito, resta sveglio durante le operazioni di emergenza. Un dettaglio che racconta più di mille parole sulla sua forza, o forse la paura che lo tiene attaccato alla vita. Trasportato all’ospedale San Gerardo di Monza, il suo quadro è grave ma stabile. Nel frattempo, le volanti della polizia di Stato arrivano sul posto, alla ricerca di risposte. La ricostruzione è ancora frammentata, ma secondo i due fratelli aggrediti, i tre giovani erano di origine nordafricana e hanno tentato di rubare un borsello prima di passare alle vie di fatto.

Ancora un episodio di violenza a Milano che accende i riflettori sulla sicurezza

Non è solo una rapina finita male. È un episodio che parla di tensioni, un’aggressione l’ennesima che fa paura che si insinua nelle strade di Milano. Due fratelli, una semplice attesa alla fermata del tram e un’aggressione violenta che lascia segni profondi. Cosa spinge a tanto? Chi erano quei ragazzi? Il quartiere Bicocca, una zona in trasformazione, si ritrova a fare i conti con questa realtà cruda e improvvisa. Forse c’è qualcosa che sfugge, forse serve un’attenzione diversa. Nel frattempo, resta la domanda: come si può tornare a sentirsi sicuri, anche solo aspettando un tram, in una città che cambia così rapidamente?