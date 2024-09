È in considerazione l'idea di archiviare il caso del bagnino che ha ricevuto una multa per aver soccorso una visitatrice.

La Guardia Costiera sta analizzando le circostanze che hanno portato alla multa di Saverio Amato, un bagnino di 44 anni a Venezia, dopo aver salvato una turista senza notificare immediatamente l’ufficio marittimo. “Relativamente al reato amministrativo denunciato dalla Guardia Costiera di Jesolo”, ha dichiarato l’Ammiraglio Filippo Marini, Direttore marittimo del Veneto, “stiamo conducendo gli opportuni controlli per capire i fatti che hanno portato alla denuncia. Il contesto in cui i soccorsi sono stati effettuati e il tumulto caratteristico di una situazione d’emergenza saranno sicuramente fattori che prenderemo in considerazione. Se le circostanze saranno confermate e i prerequisiti saranno soddisfatti, ci sarà anche la possibilità di archiviare il verbale amministrativo, come previsto.”