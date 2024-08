Paola Zanin Concati è venuta a mancare all’età di 76 anni, ma perché la casalinga di Voghera era così famosa?

È morta la casalinga di Voghera

Si chiamava Paola Zanin Concati ed era una casalinga 76enne di Voghera. Tutti sono addolorati per la sua scomparsa ma come mai era così conosciuta?

Tutti in città sapevano chi era, poiché si è sempre battuta in difesa delle massaie: nel 1996 ad esempio fondò l’Associazione delle massaie vogheresi, di cui era presidentessa.

Per la sua battaglia in difesa della categoria delle casalinghe, è stata invitata in diverse trasmissioni televisive e aveva anche preso parte alla commissione pari opportunità di Voghera.

“A me lo stereotipo della casalinga non ha mai rimandato un’idea di mediocrità. Al contrario, l’idea di donne operose e dedicate alla serenità e al benessere della famiglia” ha detto Paola Garlaschelli, sindaca di Voghera.

La casalinga 76enne si è sempre opposta al significato che dagli anni Sessanta viene attribuito a questo termine, ovvero una donna di piccola provincia di non larghe vedute, semplice e non troppo intelligente.

I funerali della casalinga di Voghera

Paola Zanin lascia un grande vuoto. La sua passione e l’impegno per migliorare la condizione delle donne, hanno fatto di lei una figura molto ammirata.

I funerali sono previsti questa mattina, sabato 17 agosto, presso il Duomo della sua città. Anche Attilio Fontana, presidente della Regione Lombardia, ha espresso il suo cordoglio con un messaggio postato sui social.