Spagna, ha svolto il lavoro di casalinga per 25 anni: le verranno riconosciuti 200 mila euro

Spagna, ha svolto il lavoro di casalinga per 25 anni: le verranno riconosciut...

Spagna, ha svolto il lavoro di casalinga per 25 anni: le verranno riconosciut...

Spagna, ha svolto il lavoro di casalinga per 25 anni: le verranno riconosciut...

Fa la casalinga per 25 anni: l'ex marito corrisponderà un maxi risarcimento.

Venticinque lunghi anni, ossia un quarto di secolo a prendersi costantemente cura dalla famiglia e di tutte le faccende domestiche in casa. Per questo motivo alla 48enne Ivana Moral, una donna che risiede a Vélez-Málaga, è stato riconosciuto da quello che è il suo ex marito una un maxi risarcimento di 200 mila euro. “È una vittoria morale maiuscola”, sono state le parole della donna riportate dalla testata locale Malaga Hoy.

Spagna, casalinga di 48 anni ha ricevuto un maxi-risarcimento di 200 mila euro

Dietro a questo maxi-risarcimento ci sono alla base delle motivazioni ben precise. La donna, durante questi 25 anni di matrimonio è stata la sola a occuparsi interamente del marito e delle figlie, senza naturalmente dimenticare le faccende svolte in casa.

Secondo la legale di Moral, l’ex marito, in virtù di ciò è riuscito a diventare qualcuno dal punto di vista professionale. L’uomo avrebbe potuto delegare le diverse incombenze alla ex moglie per potersi meglio concentrare sugli affari.

Come è stato calcolato il risarcimento

Come è stato calcolato il risarcimento? Stando a quanto si apprende, il punto di partenza è stato il salario minimo interprofessionale in vigore ogni anno a compensazione del lavoro eseguito senza alcuna retribuzione. Da segnalare che – riporta l’agenzia di stampa Efe – a questo risarcimento dovranno poi aggiungersi gli alimenti che verranno versati oltre che a lei, anche alla figlie.