Ex moglie e compagna del defunto si ritrovano all’obitorio, ma spunta una moglie segreta

Le due donne hanno scoperto dell'esistenza della moglie segreta, e legittima, quando è stato chiesto chi dovesse firmare le pratiche per la sepoltura.

Una storia che ha dell’incredibile è stata raccontata da Il Secolo XIX e ha come protagonista un uomo appena deceduto.

Nel momento di firmare le pratiche per la sepoltura spunta una moglie segreta

L’ex moglie e la compagna dell’uomo si sono ritrovate, seppur in stanze diverse, a piangere la sua morte all’obitorio, ma, quando è arrivato il momento di sbrigare alcune pratiche burocratiche legate alla sepoltura, hanno entrambe scoperto l’esistenza di una terza donna, moglie legittima del defunto.

Un messo comunale si è avvicinato alle due donne, spiegando loro che era la moglie a dover firmare i documenti, ma il nome riportato sull’atto ufficiale dell’anagrafe non corrispondeva a nessuna di loro. In questo modo si è scoperto che l’uomo aveva una moglie segreta da sette anni prima: solo pochissime persone sapevano della sua esistenza.

La donna vive nel centro di La Spezia

La moglie legittima del defunto è stata trovata in un appartamento nel centro di La Spezia.

La donna non era a conoscenza della morte del marito e, dopo essere scoppiata in un triste pianto, si è recata all’obitorio per firmare le pratiche necessarie per la sua sepoltura, incrociando gli sguardi furiosi dell’ex moglie e della compagna dell’uomo.

Leggi anche: Cesena, bimbo di 7 anni muore travolto da un bus. Era in bici con il padre

Leggi anche: Incidente sul lavoro a Torino, morto operaio 41enne: travolto e schiacciato da tubi di metallo