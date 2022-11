Il bimbo si trovava nel seggiolino della bicicletta del padre, che si sarebbe inclinata verso la carreggiata, facendolo cadere.

A Cesena, un bambino di 7 anni è morto investito da un autobus. È successo intorno alle 17.30 di lunedì 7 novembre 2022. Il bimbo, secondo le prime ricostruzioni, era nel seggiolino posteriore della bicicletta del padre, che stava pedalando lungo la pista ciclabile in direzione di villa Chiaviche.

Al loro fianco il fratello maggiore della vittima.

Il bimbo sarebbe stato investito dopo essere scivolato sulla carreggiata

Ancora non si conoscono i fatti con esattezza, ma sembra che la bicicletta guidata dal padre si sia inclinata, facendo cadere il bambino verso la carreggiata su cui stava transitando un autobus della linea 1 che si dirigeva dalla periferia al centro storico. Il conducente purtroppo non ha potuto fare nulla per evitare il piccolo.

La via è stata chiusa al traffico

I sanitari del 118 si sono precitati verso il luogo dell’incidente, ma hanno potuto solo costatare il decesso del bimbo. Gli inquirenti hanno dato il via agli accertamenti necessari per determinare la dinamica della tragedia. Sul posto anche la Polizia di Stato e la Polizia locale di Cesena per effettuare i rilievi. La via Cervese è stata chiusa al traffico.

