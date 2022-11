È morta sul colpo la ciclista che è stata investita dal parroco di Aquileia. Don Adelchi Cabas è sotto choc.

Una tragedia è avvenuta in provincia di Udine ed ha sconvolto completamente la comunità del comune di Aquileia. Il parroco del paese ha travolgo e ucciso una ciclista con la sua auto.

Ciclista morta investita da un’auto guidata dal parroco del paese ad Aquileia

Il dramma si è consumato ieri, 6 novembre 2022 alle 14.00 circa. La ciclista, una donna di 75 anni che si chiamava Ivalda Folla è stata colpita dall’auto di don Adelchi Cabas. Il parrocco di Aquileia non si è reso conto di aver investito ed ucciso la 75enne ed è infatti sotto choc. Le condizioni della vittima erano disperate. All’arrivo dei sanitari del 118 la donna era già morta, ma è stato fatto comunque decollare un elisoccorso ed hanno tentato di rianimarla.

Il suo decesso è stato dichiarato prima dell’arrivo in ospedale a Palmanova.

La dinamica dell’incidente

Il sinistro è avvenuto sulla ex strada provinciale 8 tra Aquileia e Fiumicello. Stando alle indagini delle forze dell’ordine, le persone coinvolte nell’incidente viaggiavano nello stesso senso di marcia. La 75enne stava andando a pranzo da alcuni parenti, stessa direzione anche per il parroco, che si stava recando dal fratello. Non è chiaro come sia stato possibile che don Adelchi Cabas abbia travolto la donna.