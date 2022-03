Incidente stradale a Ravenna, auto travolge bicicletta: un morto

Un uomo è morto dopo essere rimasto coinvolto in un incidente stradale a Ravenna: travolto mentre era in bici, è deceduto in ospedale.

Tragedia a Ravenna, dove nel tardo pomeriggio di mercoledì 23 marzo 2022 si è verificato un incidente stradale in cui ha perso la vita un uomo. Travolto mentre stava viaggiando in bici, per lui non c’è stato nulla da fare.

Incidente stradale a Ravenna

I fatti hanno avuto luogo intorno alle 17:45 lungo viale Po, in particolare all’altezza del ristorante Fuji 2.. Secondo quanto ricostruito, una Volkswagen Polo avrebbe investito un uomo che stava attraversando il viale in bici venendo da via Dismano Vecchio. Nel violento scontro, il ciclista è stato sbalzato per una decina di metri finendo poi rovinosamente sull’asfalto.

Immediata la chiamata ai sanitari del 118 che, giunti sul posto, hanno constatato la gravità delle ferite riportate dall’uomo e lo hanno trasferito d’urgenza all’ospedale Bufalini di Cesena.

Qui, a causa dei traumi, è venuto a mancare senza che i medici potessero fare nulla per salvarlo. Illeso ma sotto shock il conducente dell’auto.

Incidente stradale a Ravenna: indagini in corso

Presenti sul posto anche gli agenti della Polizia locale di Ravenna, che hanno gestito la viabilità chiudendo il tratto interessato al traffico e svolto i rilievi utili a ricostruire la dinamica dell’accaduto e ad accertare eventuali responsabilità.