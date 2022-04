Incidente stradale a Verolengo, auto investe ciclista: morto sul colpo

Un uomo di 65 anni è morto a causa di un incidente stradale a Verolengo: un'auto lo ha investito mentre viaggiava in bicicletta.

Tragedia a Verolengo, comune in provincia di Torino, dove nella giornata di mercoledì 27 aprile 2022 si è verificato un incidente stradale costato la vita ad un ciclista di 65 anni. Investito da un’auto, è morto sul colpo.

Incidente stradale a Verolengo

I fatti si sono verificati intorno alle 9 in via Casale (strada provinciale 31 bis). Secondo quanto ricostruito, un uomo di 79 anni stava viaggiando a bordo della sua Mercedes Classe A quando, per cause ancora da accertare, ha urtato un ciclista che stava andando nella stessa direzione facendolo cadere e morire sul colpo.

I sanitari del 118, giunti immediatamente sul posto dopo l’allarme, non hanno infatti potuto far altro che constatare il decesso dell’uomo: le ferite riportate durante l’impatto e la successiva caduta si sono rivelate così gravi da vanificare ogni tentativo di rianimazione da parte degli operatori.

La vittima è stata identificata in Franco Pomati, residente a Verolengo.

Incidente stradale a Verolengo: indagini in corso

Presenti sul posto anche i Carabinieri del nucleo radiomobile della compagnia di Chivasso, che hanno effettuato i rilievi del caso, e gli agenti della Polizia locale che si sono occupati di gestire la viabilità. I mezzi coinvolti nell’incidente sono stati sequestrati.