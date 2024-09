È stata ufficializzata la visita a Pompei dei membri del G7.

Pompei ospiterà una tappa del G7 Culturale, come confermato dal sindaco Carmine Lo Sapio. Il 20 settembre, salvo condizioni meteo avverse, le delegazioni del G7 visiteranno gli scavi archeologici, dove si terrà un concerto della Nuova Orchestra Scarlatti e una cena presso la Palestra Grande. La presenza di Andrea Bocelli per un concerto rimane incerta. Le misure di sicurezza saranno gestite dal commissariato di pubblica sicurezza, dalla polizia locale e dall'ufficio tecnico comunale.

È ufficiale: Pompei ospiterà una delle tappe del G7 Culturale. Il sindaco di Pompei, Carmine Lo Sapio, ha confermato la notizia all’ANSA esprimendo grande soddisfazione. A meno di condizioni climatiche sfavorevoli, il 20 settembre le delegazioni del G7 visiteranno gli scavi archeologici, luogo in cui si svolgerà anche un concerto della Nuova Orchestra Scarlatti e la cena presso la Palestra Grande. Non è ancora certa, però, la presenza di Andrea Bocelli per un concerto. La sicurezza nell’evento sarà garantita dal commissariato di pubblica sicurezza, dalla polizia locale e dall’ufficio tecnico del comune, che chiuderà alcune vie, come appreso in mattinata dal sindaco grazie al piano messo a punto dalla prefettura.