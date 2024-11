Ecomondo, Pichetto Fratin: bene crescita su energie rinnovabili

Rimini, 5 nov. (askanews) – “Stiamo crescendo con le rinnovabili: aver superato l’energia elettrica da produzione fossile nel primo semestre 2024 è un dato secondo me rilevante”. Lo ha detto il ministro dell’Ambiente, Gilberto Pichetto Fratin, nella giornata inaugurale di Ecomondo a Rimini.

“Naturalmente l’obiettivo va visto in un periodo più lungo – ha proseguito Pichetto -, va visto con l’obiettivo del 2030 e poi del 2050. Però noi stiamo crescendo con l’eolico, con fotovoltaico e stiamo rinnovando le concessioni del geotermico anche di nuova generazione. Pertanto la strada è questa, sul fronte della mitigazione, l’azione sta andando avanti”.

Per quanto riguarda la lotta al cambiamento climatico “bisogna prendere atto che siamo in mezzo al Mediterraneo, il Mediterraneo è uno dei mari più caldi, il contrasto è tale che ciò che pensavamo non dovesse mai succedere o poteva succedere ogni qualche centinaio di anni, purtroppo è molto più frequente. Il pensare che un millimetro d’acqua corrisponde a un litro per metro quadro e quindi quando parliamo di centinaia di millimetri parliamo di centinaia di litri per metro quadro, significa che dobbiamo correre ai ripari il più in fretta possibile”.

Per questo “da un lato sono necessarie tante piccole opere di manutenzione, dall’altro sono necessarie tante grandi opere non fatte per anni – ha spiegato il ministro – perché non se ne sentiva l’esigenza, non si percepiva lo stato di gravità. Si tratta di creare invasi per raccogliere l’acqua quando viene troppa e rilasciarla quando c’è siccità, si tratta di creare aree di fondazione, si tratta di valutare con equilibrio gli argini dei fiumi e dei torrenti rispetto alla tutela ambientale della biodiversità ma anche la vivibilità delle persone che abitano intorno”.