Ecomondo, straordinario successo per l'Innovation District

Roma, 5 nov. – “Siamo alla nuova edizione di Ecomondo 2024 qui nel quartiere fieristico di Rimini” – così esordisce il presidente dell’ANGI Gabriele Ferrieri – “Come Associazione Nazionale Giovani Innovatori siamo lieti di essere Main partner e co-promotori dell’Innovation District e dell’area Start-up al fianco di Italian Exhibition Group e dei nostri compagni di viaggio del Ministero degli Esteri, dell’Agenzia ICE, del Consorzio ART-ER e Fondazione Giuseppina Mai. Più di 140 startup si sono candidate nella call promossa nelle settimane scorse, a dimostrazione di come l’ecosistema innovazione sia particolarmente sensibile alla transizione ecologica e digitale. Ecomondo con le istituzioni intervenute, tra cui la presenza e intervento del Ministro Pichetto Fratin, ha rilanciato quel partenariato pubblico e privato fondamentale per sviluppare la crescita del nostro territorio e dell’ecosistema Paese all’insegna dell’innovazione e del digitale. Il contesto internazionale ha positivamente apprezzato la leadership che Ecomondo rappresenta, come dimostrato dalle numerose delegazioni estere, le quali ci ricordano il valore del Made in Italy e l’opportunità di attrarre maggiori investimenti per l’Italia al fine di sostenere la crescita della nostra economia a sostegno delle imprese e delle future generazioni. Come ANGI – Associazione Nazionale Giovani Innovatori siamo onorati di vivere questo percorso da protagonisti al fianco di IEG, delle istituzioni e del gota delle imprese e delle corporate internazionali”.