Economia: Scannapieco (Cdp), ‘per Cdp risultato finanziario migliore di sempre’’

“Forniamo un fortissimo sostegno alle imprese, abbiamo aumentato l'attività in favore anche delle pmi. Abbiamo bisogno di imprese più grandi che possano competere. Inoltre grande lavoro con la pubblica amministrazione ed è stato un anno record per la cooperazione internazionale. Tutto questo si...

“Forniamo un fortissimo sostegno alle imprese, abbiamo aumentato l’attività in favore anche delle pmi. Abbiamo bisogno di imprese più grandi che possano competere. Inoltre grande lavoro con la pubblica amministrazione ed è stato un anno record per la cooperazione internazionale. Tutto questo si è tradotto nei risultati migliori della storia dal punto di vista finanziario con un utile di 3,4 miliardi”.

Così Dario Scannapieco, amministratore delegato Cdp – Cassa depositi e prestiti, alla presentazione dei Risultati 2025.

https://www.youtube.com/watch?v=RqrPwM4eT4k