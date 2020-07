Il Dl Rilancio verrà discusso alla Camera: molte le novità attese nei prossimi mesi a sostegno degli italiani.

Lunedì 6 Luglio 2020 il Dl Rilancio sarà discusso alla Camera dopo il via libera ottenuto dalla Commissione Bilancio. Tante le novità, tra cui il superbonus al 110% per efficientamento energetico e adeguamento antisismico, fondi per scuola, lavoro, pensioni e bonus bici.

Ilpotrà essere usato anche per le seconde case, comprese le villette a schiera., sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, non nasconde la sua “grande soddisfazione per il risultato che rende ancora più efficace l’intervento in termini di crescita e sostenibilità”.

Tra le novità, a coloro che lavoravano con contratto di apprendistato o contratto a termine, anche in somministrazione, sarà la proroga della durata dell’assunzione in misura “equivalente” al periodo di sospensione. Sul fronte scuola, invece, durante il prossimo anno scolastico sarà possibile avere classi di elementari con meno di 15 alunni. Inoltre, un emendamento prevede una deroga al “numero minimo e massimo di alunni per classe” anche per gli altri livelli di istruzione, nel caso si rivelasse necessario rispettare le regole anti Covid.

Sono anche previsti incarichi temporanei per docenti e personale Ata.





Dl Rilancio: le novità

Ottime notizie anche per le pensioni di invalidità le quali, in pratica, raddoppiano. Oggi sono ferme a 285 euro anche per gli invalidi totali. La leader di Fratelli d’Italia, Giorgia Meloni, esulta: “Grazie alla nostra insistenza tutte le forze politiche hanno accettato di sostenere e sottoscrivere il nostro emendamento per istituire un apposito fondo nel Decreto Rilancio che il Governo dovrà utilizzare (e alimentare) per portare le pensioni degli invalidi totali ad almeno 516 euro”.

Infine, Paola Deiana, deputata M5s e capogruppo in commissione Ambiente, ha annunciato che il bonus bici sarà “esteso di ulteriori 20 milioni in modo da scongiurare ogni ipotesi di click day”. L’iniziativa, conclude Deiana, ha avuto un “successo sopra ogni aspettativa”.